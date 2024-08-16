Мэр Льгова рекомендовал уехавшим не возвращаться

Жителям Льгова Курской области, которые эвакуировались из населенного пункта, необходимо воздержаться от возвращения до стабилизации ситуации.

Об этом сообщил глава города Алексей Клемешов. Тем, кто хочет его покинуть, необходимо обратиться в городскую администрацию или по номеру 112. Обращение последовало после того, как 15 августа четыре человека пострадали в результате падения на город обломков из-за работы ПВО по воздушным целям Вооруженных сил Украины. Также были повреждены дома, автомобили и спортивный объект.

Клемешов заявил, что этот день "один из самых сложных в современной истории Львова".

Ранее заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что российские военные проводят зачистку населенных пунктов Курской области от ВСУ.