МИД России подверг критике армянский учебник по истории для школьников

Министерство иностранных дел России заявило о попытке "переписать историю" наличие в армянском школьном учебнике главы "Насильственное присоединение Восточной Армении к России".

Как заявило внешнеполитическое ведомство РФ, речь идет об учебнике для восьмых классов. В министерстве считают, что события в главе о присоединении Восточной Армении к России переданы в искаженном виде.

"Ревизии подверглись оценки итогов Русско-персидской войны 1826-1828 гг. Туркманчайский мир назван не иначе как "аннексией" Восточной Армении. <…> До последнего времени в республиканских учебниках он оценивался как имеющий "колоссальное значение для будущего восстановления армянской государственности", – указал МИД РФ.

В ведомстве считают данную интерпретацию событий "очередной беззастенчивой попыткой переписать нашу общую историю". В министерстве выразили надежду, что власти Армении не допустят передачи подобного учебника в школы.