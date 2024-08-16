В ООН прокомментировали видео с военным ВСУ в шлеме с нацистской символикой

Об этом сообщил заместитель официального представителя генерального секретаря международной организации Фархан Хак.

Так он отреагировал на видеозапись, которую опубликовал военкор "Комсомольской правды" Александр Коц. На кадрах военный Вооруженных сил Украины в шлеме с изображением эмблемы СС словесно глумится над пожилым мужчиной в Курской области.

"Мы выступаем против всех символов нацизма и расовой ненависти", – указал Хак, сообщает РИА Новости.

В регионе действует режим контртеррористической операции после того, как в регион вторглись Вооруженные силы Украины. С6 августа в Курской области идет бои.

В Минобороны появился совет по вопросам безопасности приграничных территорий.