В Курской области повреждены более 40 объектов образования

В Курской области более 40 объектов образования получили различные повреждения.

Как заявил в эфире телеканала "Соловьев Live" врио заместителя главы региона Виктор Карамышев, "по сарафанному радио уже собрали информацию о том, что 43 [образовательных] объекта [находятся] в той или иной степени разрушения".

В регионе действует режим контртеррористической операции после того, как в регион вторглись Вооруженные силы Украины. С6 августа в Курской области идет бои.

В регионе серьезно обсуждается вопрос о введении с 1 сентября дистанционного обучения. Эту тему местные власти в ближайшее время обсудят с членами оперштаба.