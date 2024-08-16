"ВКонтакте" заблокировали группу с информацией о пропавших в Курской области

Соцсеть "ВКонтакте" заблокировала группу "Суджа — Поиск людей".

В ней публиковались сообщения о пропавших местных жителях. Теперь при переходе на страницу говорится, что материал заблокирован в России на основании решения Генпрокуратуры от 9 августа.

14 августа оперативный штаб Курской области рекомендовал жителям региона не публиковать данные о своих близких в социальных сетях, Telegram-каналах и других открытых ресурсах, так как "Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) активно собирает такие сведения для шантажа и распространения дезинформации. Об этом говорится в заявлении оперштаба. Отмечается, что поиск следует проводить "исключительно в закрытых чатах с проверенными участниками".

13 августа поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" сообщил, что с 7 августа организация получила 338 обращений от родственников и знакомых жителей региона, а также 154 звонка на горячую линию, сообщает Forbes.

Ранее заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что российские военные проводят зачистку населенных пунктов Курской области от ВСУ.