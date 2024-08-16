В Минобороны появился совет по вопросам безопасности приграничных территорий

В Министерстве обороны России образован координационный совет по вопросам военной безопасности приграничных территорий — Белгородской, Брянской и Курской областей.

Как заявил глава военного ведомства Андрей Белоусов, среди его задач - обеспечение военных востребованным вооружением, обеспечение инженерного обустройства регионов, военно-медицинское обеспечение, содействие гражданским властям в эвакуации населения, а также координация действий и эффективного межведомственного взаимодействия при наращивании войск и сил "в случае нарастания или реализации угроз прорыва госграницы". В Минобороны отметили, что координационный совет будет собираться не реже одного раза в неделю.

Белоусов указал, что созданный совет не подменяет собой оперативное управление действиями войск и сил, сообщает в Telegram пресс-служба министерства.