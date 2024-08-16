В Екатеринбурге после капитального ремонта открыли Дом культуры "Сортировочный"

В Екатеринбурге глава города Алексей Орлов открыл после реконструкции здание структурного подразделения Культурного центра "Стрела" на ул. Соликамская, 4, передает корреспондент Накануне.RU

Зданию 70 лет. Ранее в нем располагалась Школа рабочей молодежи. Со временем здание обветшало, некоторые помещения пришлось закрыть из-за аварийного состояния. Капитальный ремонт учреждения начался осенью 2023 года. В здании обновили инженерные сети, кровлю, полы - они сделаны из нескользящих материалов. Также обновили окна, отреставрировали сцену и помещения для репетиционной работы.

Обновленный культурный центр стал подарком для города в канун самого главного праздника - 301-летней годовщины со дня основания Екатеринбурга, так же как пятиэтажная школа в Академическом районе и обновленный литературный квартал, который откроют непосредственно в День города.

Директор культурного центра "Стрела" Ольга Щеткина поблагодарила властей города за реконструкцию здания и пригласила всех желающих на занятия творчеством.

"После глубокой перезагрузки мы наконец-то открываем двери нашего замечательного культурного центра, который приглашает всех вас - приходить, приводить детей, друзей, соседей. Мы всегда открыты и готовы предоставить вам наше творчество, искусство", - заявила она.

Право открыть двери в новый культурный центр предоставили его воспитаннице, восьмилетней участнице хореографической студии "Мед".

В наступающем творческом сезоне здесь уже будут заниматься более 400 детей по пяти направлениям: "Эстрадный вокал", "Хореография", "Инструментальное творчество", "Изобразительное искусство" и "Декоративно-прикладное творчество". Возможность заниматься творчеством получили и люди серебряного возраста.

Также на площадке Дома культуры впервые откроются "Театр моды" и студия эстетического развития "Творим с мамой". Занятия уже начались. Для присутствующих на открытии гостей, в числе которых были и жители района, провели экскурсию. Присутствующим показали выступления вокалистов, танцоров, в том числе детей - мигрантов - для них в культурном центре проводят занятия по национальным танцам.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов уверен, что здание будет востребовано, потому что порядка 500 человек посещают его: как маленькие дети, так и пенсионеры. Так, люди, находящиеся на заслуженном отдыхе решили освоить скрипку.

"Это дорогого стоит, когда такая возможность предоставлена. Хороший проект, хороший подарок не только Железнодорожному району, а вообще всей нашей культурной системе Екатеринбурга. Здесь будет проходить огромное количество мероприятий. Что, немаловажно - Железнодорожный район у нас является местом основного проживания детей мигрантов, которых у нас достаточно много. И это вопрос, которым нужно постоянно заниматься, потому что детей нужно интегрировать в наше образование и культуру и давать им возможность сохранять свои традиции, потому что общество должно быть толерантным", - подчеркнул мэр.

Орлов отметил, что стоимость работ составила порядка 100 млн руб. И подчеркнул, что здание стоит потраченных денег. Подобное мнение разделяют и местные жители.

"Я наблюдала за реконструкцией. Видно, что здесь не просто отштукатурили, а все поменяли. Здание было в ущербном состоянии, теперь надежное, красивое, нарядное. К сожалению, это единственный ДК на микрорайон Сортировка. Здание очень долгожданное. Хотелось бы, конечно, чтобы территория была побольше, более масштабное здание получить, с большой сценой, потому что ездить детям на ВИЗ, в ДК, которое на вокзале - далеко, пробки. Хотелось бы, чтобы ребенок далеко не уезжал", - поделилась впечатлениями жительница Сортировки Оксана.

Неизвестно, появится ли на Сортировке большая сцена - но помимо Дома культуры, здесь появится обновленная художественная школа №4. В настоящий момент ведется реконструкция здания на ул. Техническая, 34. Будет проведен капитальный ремонт в помещении и благоустроена прилегающая территория. Занятия в художественной школе начнутся 1 сентября 2025 года. Отметим, что после реконструкции это будет одна из самых больших школ в Свердловской области. Ремонтные работы ведутся за счет внебюджетных средств.