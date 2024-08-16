Wink.ru и Академия единоборств РМК покажут серию спортивного шоу с уральскими героями в летнем кинотеатре Tele2

Онлайн-кинотеатр Wink и Академия единоборств РМК представят второй сезон шоу «О, спорт! Ты жив?» в Екатеринбурге. Показ серии с участием уральского Халка — Ивана Штыркова, одного из сильнейших бойцов ММА в России, капитана команды «Архангел Михаил», — пройдет 17 августа. Иван также примет участие в паблик-токе перед показом. Мероприятие состоится у ККТ «Космос» в летнем пространстве «MiXX территория» мобильного оператора Tele2 — городской площадке под открытым небом, где проходят бесплатные мероприятия на любой вкус. Начало показа в 15:00.

Первые серии документального тревел-шоу, где съемочная группа путешествует по России и проверяет, как обстоят дела с развитием спорта в регионах, уже доступны на Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ). Ведущими проекта стали спортивные журналисты Владимир Иванов, Артём Тихомиров, Анна Андронова и Олеся Серёгина. Всего во втором сезоне выйдет 16 серий. Проект создается при поддержке Института развития интернета (АНО «‎ИРИ»‎).

Задача шоу — показать реальную спортивную жизнь российских регионов в самых разных спортивных проявлениях: от подледного дайвинга на Байкале до даунхилла (скоростной спуск на горных велосипедах) в Архызе. В каждом выпуске известные спортсмены рассказывают про спорт в своих родных городах.

В Екатеринбурге создатели проекта побывали в яхт-клубе, пообщались с представителями известной волейбольной командой «Уралочка» и хоккейного клуба «Автомобилист», с бронзовым призером Туринских олимпийских игр Иваном Алыповым, который сейчас живет и работает в Екатеринбурге и, конечно, с бойцами Академии единоборств РМК.

Иван Штырков, президент Академии единоборств РМК считает: «Такие фильмы популяризируют спорт, это очень важно сегодня. Сейчас очень много возможностей для детей и юношей, чтобы развиваться, строить спортивную карьеру. И такие шоу, снятые легко и интересно, показывают пример и вдохновляют на спортивные занятия и достижения».

Дмитрий Лукошков, директор Екатеринбургского (опорного) филиала компании «Ростелеком» отмечает: «Уральские спортсмены не первый раз становятся героями фильмов, которые выпускает наш онлайн-кинотеатр Wink. В 2021 году вышло кино об истории двух маленьких хоккеистов, которые играют в соперничающих командах: челябинском "Тракторе" и магнитогорском "Металлурге". За этими спортсменами следит все хоккейное сообщество страны. В 2023-ем в нашем видеосервисе вышел сериал "Большая битва", в съемках которого также приняли участие бойцы уральской Академии РМК, неоднократно побеждающие в мировых турнирах. А в этом году Урал в шоу "О, спорт! Ты жив? " представляет не только Екатеринбург: пермская спортсменка Татьяна Иванова, неоднократный призер олимпийских игр, также стала героиней одной из серий. Приглашаем Екатеринбург на наш показ и в наш видеосервис, где есть более 150 фильмов и сериалов о спортивных достижениях».

Вход на мероприятие бесплатный, регистрация не требуется.