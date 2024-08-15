Игорь Бабушкин поручил увеличить региональную выплату при заключении контракта с Минобороны до 1 млн рублей

"По моему поручению увеличиваем до 1 000 000 рублей региональную выплату гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы в ВС РФ с сегодняшнего дня", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Как известно, Указом Президента выплата из федерального бюджета увеличена и на данный момент составляет 400 тысяч рублей.

Таким образом общая сумма выплат при заключении контракта на военную службу с Министерством обороны РФ в Астраханской области теперь составит 1,4 миллиона рублей.

"Защита Родины и поддержка военнослужащих – сегодня главный приоритет", - подчеркнул Игорь Бабушкин.

Присоединиться к защитникам Отечества и найти информацию об условиях службы и льготах для военных и их близких можно на сайте контракт30.РФ или по телефону: 8-8512-22-70-18.

Также по вопросам контрактной службы жители Астрахани могут обратиться по адресу: ул. Свердлова, 43. Жители районов – в любой военный комиссариат по месту пребывания или в сельский совет к военно-учётному специалисту.