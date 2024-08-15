Свыше 13 000 школьников Курской области были эвакуированы из своих домов

Свыше 13 тыс. школьников Курской области были вынуждены покинуть свои дома. Более 3 тыс. из них уже находятся за пределами региона. Об этом рассказал врио заместителя губернатора Виктор Карамышев.

"Самый большой вызов для нас - это то, что 14 тыс. 359 школьников, которые проживали на территории 9 муниципальных образований, в большинстве своем покинули свои дома и переехали. Три с лишним тысячи выехали за пределы Курской области, остальные у родственников или в пунктах временного размещения. Это более 13 тысяч", - рассказал Карамышев в эфире "Соловьев Live".

Напомним, что после атаки ВСУ на Курскую область, депутат Госдумы от региона Ольга Германова заявила о намерении вывезти около 5 тыс. детей за переделы региона. Сегодня же поступила информация о планах ввести дистанционное обучение для школьников области с 1 сентября.