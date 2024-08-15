1 сентября в Курской области может стартовать с дистанционного обучения

В Курской области серьезно обсуждается вопрос о введении с 1 сентября дистанционного обучения.

Эту тему местные власти в ближайшее время обсудят с членами оперштаба, сообщает РИА Новости со ссылкой на врио замгубернатора региона.

Напомним, США и ЕС дали Украине "благословение" на атаку по территории России. Киев обсуждал несколько вариантов атаки на Россию, прежде чем напасть на Курскую область 6 августа.

После этого депутат Госдумы от региона Ольга Германова заявила, что из области планируется вывезти около 5 тыс. детей. По данным МЧС России, по всей стране подготовлены места в 430 ПВР на 30 тыс. человек. Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в эвакуации нуждаются 180 тыс. курян.