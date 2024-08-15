В Екатеринбурге откроют памятник уральскому юристу и экс-советнику Путина - Вениамину Яковлеву

В Екатеринбурге откроют памятник бывшему советнику президента России Владимира Путина, уральскому юристу Вениамину Яковлеву. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

"Установка памятника ученому, который внес неоценимый вклад в развитие отечественной судебной системы и российской юридической науки – поручение Президента России Владимира Путина. На его создание губернатор Евгений Куйвашев ранее направил свыше 4 млн рублей из резервного фонда Правительства Свердловской области", - рассказали в департаменте.

Монумент разместят возле Уральского государственного юридического университета имени Яковлева. Авторы скульптуры специально выбрали позу с фирменным жестом юриста, который он использовал, читая лекции студентам.

"Композиция получилась величественной. Памятник выполнен из бронзы. Размер самой скульптуры - от пальцев ног до макушки составляет 2,3 метра. Монумент будет зафиксирован на гранитном постаменте весом семь тонн и высотой 1,7 метра", - рассказал руководитель проекта Олег Овчинников.

Напомним, что ранее в Екатеринбурга именем Вениамина Яковлева была названа улица в Академическом районе. Соответствующий указ "Об увековечении памяти В.Ф. Яковлева" был издан президентом Владимиром Путиным.