Четверо детей из Курской области находятся в Москве на лечении

Сейчас в федеральных клиниках Москвы на лечении находятся четверо детей из Курской области. Об этом рассказала уполномоченная по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова, добавив, что пятая пострадавшая девочка проходит лечение в медучреждении в Курске.

Мария Львова-Белова поддерживает постоянную связь с детским омбудсменом Курской области по вопросом помощи детям и их семьям. Всего было зарегистрировано 10 пострадавших детей.

Напомним, что около 5 тыс. детей планировали вывезти из пострадавших районов Курской области. По данным МЧС России, по всей стране подготовлены места в 430 ПВР на 30 тыс. человек. Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в эвакуации нуждаются 180 тыс. курян.