В Иркутской области разбился бомбардировщик Ту-22М3

В Иркутской области произошло крушение дальнего бомбардировщика Ту-22М3. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

По их данным, причиной могла стать техническая неисправность. К счастью, экипаж успел катапультироваться. Самолет также упал в безлюдном месте, потому никаких разрушений за собой не понес.

Губернатор региона Игорь Кобзев в своих соцсетях рассказал, что пилотов уже нашли, их жизни ничего не угрожает.

"Действительно, в 22.18 (по местному времени) дежурному регионального отделения центра медицины катастроф поступила такая информация. Как сообщает Минобороны, самолёт - военный, ТУ-22М3. Он выполнял плановый полет. Экипаж увел самолет от жилых строений. Четыре пилота катапультировались. Всех уже нашли, всем оказывается медицинская помощь. Угрозы жизни нет", - написал Кобзев.

Он также попросил местных жителей не поддаваться панике, ведь самолет упал не на жилые постройки, а где-то за виадуком, недалеко от поселка Михайловка в Черемховском районе. И отметил, что к месту происшествия уже выехали соответствующие службы.