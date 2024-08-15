Власти называют фейковыми объявления о наборе рабочих для рытья окопов в Курской области

Курские власти называют фейками объявления на "Авито", в которых набирают рабочих для рытья окопов ("строительства фортификационных сооружений").

На объявления обратило внимание издание РБК. Власти же заявляют, что объявления размещает ЦИПсО для сбора личных данных, а также распространения панических слухов (об этом, в частности, пишет околовластный канал "Война с фейками").

При этом в "Авито" так комментируют объявления: "Компании, разместившие эти объявления - это строительные организации, аккаунты которых не были ранее скомпрометированы. Для дополнительной проверки мы отправили запросы в органы власти и организации. До получения ответов и выяснения информации все объявления подобного рода скрыты с платформы".