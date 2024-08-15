Прокурор Москвы подал в отставку

Прокурор Москвы Денис Попов подал в отставку по собственному желанию. Он проработал в должности пять лет.

"Прокурор столицы подал прошение об отставке в связи с выходом на пенсию. Указ об освобождении от должности должен быть подписан главой государства", - цитирует РБК источник, знакомый с ситуацией.

По словам инсайдера, на этой неделе Попов простился с коллективом, объявив о планируемой отставке. Пока он официально находится в отпуске, его обязанности исполняет первый заместитель.