15 Августа 2024
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Фото: Навальный LIVE/ скриншот видео

СК: Навальный* умер в результате "комбинированного заболевания"

Алексей Навальный* скончался из-за "комбинированного заболевания", установил Следственный комитет. Об этом сообщает телеграм-канал "Осторожно, новости" со ссылкой на документы о смерти блогера, которые получила его жена Юлия Навальная*.

Согласно заключению судебной экспертизы, причиной смерти Навального* стало "комбинированное заболевание: гипертоническая болезнь с сосудистыми и органными поражениями, диффузный миокардиосклероз, осложнившееся развитием отека головного мозга, фибрилляции желудочков сердца, отека легких", указано в документах.

Помимо этого, отмечается, что в трахее погибшего обнаружили золотистый стафилококк. Версии об оторвавшемся тромбе в документе нет.

В постановлении подчеркивается, что смерть Навального* не носит криминальный характер, а обнаруженные на теле телесные повреждения были связаны с попытками его реанимировать посредством искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.

Напомним, Навальный* скончался 16 февраля в ИК-3 "Полярный волк" в поселке Харп. Как сообщило УФСИН России по ЯНАО, он почувствовал себя плохо после прогулки и почти сразу потерял сознание. Медработники колонии срочно прибыли к нему, также сотрудники вызвали экипаж скорой помощи. Но реанимация не помогла, врачи только констатировали факт смерти.

В марте президент РФ Владимир Путин высказался о смерти оппозиционера. "Это случается, ничего здесь не поделаешь. Такова жизнь", - сказал глава государства. Он заявил, что была идея обменять политика на тех, кто находится на Западе.

В апреле газета The Wall Street Journal писала, что американские спецслужбы не нашли доказательств причастности российских властей к смерти Алексея Навального*.

* Включен в список террористов и экстремистов

**Включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Теги: навальный, ск


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