В Екатеринбурге на несколько месяцев перекроют две улицы

Сразу на двух улицах Екатеринбурга закроют движение транспорта. Ограничения продлятся несколько месяцев.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, строители вновь закроют движение по улице Рабочих – на этот раз на участке от дома №16 до Ключевской. Там будет не проехать с 20 августа по 25 октября.

Как пояснили в мэрии, это связано со строительством тепловых сетей. При этом общественный транспорт по данному участку не ходит.

Кроме этого, закроют движение по улице Спутников – от переулка Утренний до улицы Авиаторов. Ограничения будут действовать со 2 сентября по 30 ноября.

Закрытие связано с реконструкцией существующей теплосети. На участке установят соответствующие дорожные знаки и указатели. На время работ рядом будет организован безопасный проход для пешеходов и проезд транспорта.

Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.