У Белоруссии не будет никаких "красных линий" в случае нарушения границы - Лукашенко

У Белоруссии не будет никаких "красных линий" в случае нарушения [ее] границы, ответ будет мгновенный, заявил президент страны Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия 24".

"Мы не хотим эскалации, и мы не хотим войны против всего НАТО. Мы этого не хотим. Но если они это сделают и на это пойдут, ну что же. У нас другого выхода не будет. И никаких "красных линий" не будет. Она есть, эта линия, - государственная граница. Как только наступили на нее - говорю как пограничник, - ответ будет мгновенный. Он подготовлен, приказом в сейфах, как положено", - заявил Лукашенко.