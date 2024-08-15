Около 12 тонн гуманитарного груза уже отправили астраханцы жителям Курской области

Сбор был организован по поручению секретаря регионального отделения «Единой России», губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина. Пострадавшим от массированной атаки ВСУ передали медикаменты, продукты, средства личной гигиены, воду и бытовую технику.

«Сейчас нужно максимально быстро скомплектовать и отправить предметы первой необходимости. Также есть запросы на различные технические средства и приспособления», — отметил глава региона.

Как рассказал руководитель областного исполкома партии Кирилл Каюков, в сборе груза приняли участие астраханцы, депутаты городской и областной думы, общественные и религиозные организации.

Коробки с необходимыми вещами волонтеры погрузили в четыре «ГАЗели». Самому маленькому активисту Тимуру Ребусу всего семь лет. Он пошел по стопам своей бабушки, которая также входит в состав добровольческих групп. Первоклассник уверен, что его помощь жителям Курска – долг настоящего гражданина и патриота своей страны.

«Астраханцы неравнодушны к подобным ситуациям, поэтому не смогли остаться в стороне. Мы поддерживаем связь с нашими коллегами из Курской и Белгородской областей. При необходимости продолжим помогать местным жителям», — подчеркнул Кирилл Каюков.