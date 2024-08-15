Свердловские власти соберут в школу детей разрушенного дома в Нижнем Тагиле

Власти Свердловской области пообещали помочь жильцам дома на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле, собрать детей в колу. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Все дети 1 и 2 подъездов получат от регионального правительства канцелярские товары, рюкзаки и необходимые принадлежности к началу учебного года. Помимо того уже ведется работа по приобретению для детей школьной и спортивной формы.

Родители также могут положиться на городские власти в случае, если будет необходимо перевести ребенка в другое учебное заведение из-за смены места проживания. На данный момент таких заявок не поступало.

Сейчас 12 детей готовятся к двум неделям отдыха в загородных лагерях Свердловской области.

По последним данным, муниципальную выплату в размере 10 тысяч рублей получили 67 жителей, пострадавших при обрушении подъездов дома. Также финансовая помощь за утрату имущества и на первоочередные нужды по 150 и 350 тысяч рублей соответственно выплачена 51 человеку.

Еще по 15 тысяч рублей 52 пострадавших тагильчанина получили в качестве единовременной материальной помощи при возникновении ЧС. По данным администрации, общий объем финансирования на данный момент составил почти 27 млн рублей.