Виталий Хоценко держит на контроле ход уборочной кампании в Омской области

Аграрии Омской области в двадцати трех районах региона уже осуществляют уборку озимых зерновых и зернобобовых культур. Фермеры и сельхозпредприятия вывели технику на поля и приступили к сбору урожаев яровой пшеницы, овощных и льняных культур.

Уборочная кампания набирает обороты в Омской области. Пока погодные условия в регионе благоприятствуют ходу уборочных сельскохозяйственных работ, чем спешат воспользоваться труженики аграрного комплекса.

Надо отметить, что региональные власти держат на контроле ситуацию и показатели уборочной страды.

Так, о ходе проведения уборочной кампании рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем телеграмм-канале.

"В Русско-Полянском и Любинском районе приступили к уборке яровой пшеницы. В Муромцевском районе в разгаре уборка льна-долгунца. Он вытереблен и уложен в растил на площади 1200 га. Также продолжается уборка картофеля и овощей, - сообщил губернатор Виталий Хоценко.

Ход проведения осенних полевых работ в сельскохозяйственном комплексе находится на личном контроле у главы региона.

Учитывая, что синоптические прогнозы предвещают региону скорый период дождей, труженики полей стремятся максимально эффективно вести уборку, интенсивно используя парк сельхозтехники и иные ресурсы.