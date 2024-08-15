Тело последнего ребенка пропавшей семьи хантов найдено на реке Малый Юган

Спасатели обнаружили тело еще одного ребенка из семьи хантов, пропавшей с 8 августа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

"В ходе поисковых мероприятий на реке Малый Юган в Сургутском районе в водоеме спасателями обнаружено тело еще одного ребенка 2020 года рождения", - говорится в сообщении.

Ранее были обнаружены и извлечены из воды тела остальных членов семьи. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются в рамках возбуждённого уголовного дела. Следователи также опубликовали фотографию лодки, на которой семья направлялась в стойбище.

Напомним, 8 августа на связь с близкими перестала выходить семья, следовавшая на моторной лодке на стойбище. По данным следствия, всего в лодке находилось семь человек, в том числе четверо несовершеннолетних.