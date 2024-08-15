Хабиб Нурмагомедов погасил долг в 300 млн рублей перед налоговой службой

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов погасил долг перед налоговой службой в 302 млн руб. Ранее в отношении бойца возбудили исполнительное производство, на его имущество был наложен арест, передает Mash. Помимо недвижимости и автопарка Нурмагомедова были заблокированы его счета в банках и счета благотворительного фонда спортсмена.

Также у надзорных органов возникли вопросы к достоверности сведений по нескольким фирмам, оформленным на Нурмагомедова.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов сейчас находится в Дубае.