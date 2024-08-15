ВС России восстановили контроль над курскими селом Крупец

Российские военные восстановили контроль над населенным пунктом Крупец Курской области, сообщает Минобороны РФ.

"Завершено уничтожение противника и восстановлен контроль над населенным пунктом Крупец", - говорится в сводке ведомства.

Также сообщается, что армейской авиацией, беспилотниками и огнем артиллерии были пресечены попытки прорыва мобильных групп ВСУ вглубь Курской области в районах Варваровки, Сафоновки, Шептуховки, Каучука, Алексеевского и Матвеевки.

Ранее заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что российские военные проводят зачистку населенных пунктов Курской области от ВСУ. По его словам, Мартыновка зачищена полностью, на очереди - Черкасское Поречное и Русское Поречное.