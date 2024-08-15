15 Августа 2024
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Образование Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Бонусы молодым педагогам: В Челябинской области начинается программа стимулирующих выплат

Молодые педагоги Южного Урала получат с нового года серьезную поддержку. По поручению губернатора Алексея Текслера в регионе молодые педагоги будут получать стимулирующую выплату.

Алексей Текслер в ходе общения с молодежью на форуме «Утро» летом этого года отмечал сложности адаптационного периода для молодого учителя: «Тяжело работать, особенно в первый год, когда еще надбавок нет, стажа нет, когда часов не так много. Поэтому приняли решение и запускаем новую программу поддержки молодых педагогов. Программа начинает работать уже после 1 сентября, материальная поддержка – это важно».

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Поясним. На новую меру поддержки смогут рассчитывать молодые педагоги, отработавшие полный 2023/2024 учебный год и продолжающие трудовую деятельность в этой же школе Челябинской области. Выплату они смогут получить уже в сентябре.

К категории молодых специалистов относятся педагоги до 35 лет с профильным образованием, окончившие ссуз или вуз и приступившие к работе после выпуска из учебного заведения, ранее не осуществлявшие педагогическую деятельность.

4з класс в школе №1 в Екатеринбурге(2022)|Фото: Накануне.RU

Стоит напомнить, что южноуральцы отмечают нехватку кадров в образовании как наиболее актуальный вопрос. В ходе исследования Центра общественного мониторинга проектов Челябинской области 27,2% опрошенных южноуральцев кадровую составляющую поставили на первое место.

Министр образования и науки Челябинской области Виталий Литке считает: «Сегодня нам необходимо пересмотреть и скорректировать учебные программы для студентов таким образом, чтобы сделать их максимально практикоориентированными. Будущие педагоги на старших курсах обучения должны половину своего учебного времени проводить в школах, а образовательные учреждения в свою очередь, уже во время практики должны найти возможность их трудоустроить. Именно такое тесное и постоянное взаимодействие школы и вуза, школы и колледжа, поможет решать конкретные задачи образовательных организаций и готовить тех специалистов, в которых они нуждаются».

Директор челябинской средней общеобразовательной школы N138 Ирина Алябушева считает, что новая стимулирующая выплата станет "важным шагом в решении проблемы кадрового голода".

"Мера, которую сейчас применяет губернатор, очень своевременна. Конечно, профессия учителя очень престижна в социальном плане, но в материальном плане не очень высокооплачиваема. И поэтому молодые люди после получения педобразования не всегда идут в нашу профессию. И чтобы закрепить молодых специалистов на местах, привлечь их в профессию, такие материальные стимулы очень своевременны", - отметила директор школы в комментарии журналистам "Интерфакс".

Школа №4 в Ханты-Мансийске(2019)|Фото: Накануне.RU

Губернатор Алексей Текслер и региональное правительство ведут системную работу по подготовке и привлечению молодых педагогических кадров постоянно, используя различные формы и методики. Стимулирующая выплата – один из механизмов, который дополняет систему мер.

«Запускаем программу для молодых учителей, в рамках которой по итогу года педагог будет получать бонус, чтобы у него была мотивация работать дальше. Второе - разрабатываем двухуровневую программу для педагогов. Первый уровень - будем приглашать учителей, в том числе из других регионов, плюс к этому, если педагог примет решение поехать в сельскую местность, то получит поддержку в приобретении жилья. Продолжает работать программа «Земский учитель». За последние несколько лет увеличили контрольные цифры по приему на бюджетные места в вузы и СПО на 10% по педагогическому направлению»», - рассказывал Алексей Текслер в общении с молодыми людьми в ходе мероприятий форума «Утро».

Уточним - единовременная выплата южноуральским молодым педагогам будет производиться на протяжении трех лет, с ежегодным увеличением размера: 60 тысяч рублей - при стаже работы 1 год; 100 тысяч рублей - при стаже 2 года; 140 тысяч рублей - при стаже 3 года.

На сегодняшний день более 800 молодых педагогов претендуют на новую стимулирующую выплату.

Теги: молодые педагоги, алексей текслер, стимулирующие выплаты, кадровый голод, образование


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