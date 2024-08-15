"Уральские авиалинии" выплатят 120 000 пассажирке борта, севшего в поле под Новосибирском

Пассажирка "Уральских авиалиний", пережившая посадку Airbus A320 на пшеничное поле под Новосибирском 12 сентября 2023 года, отсудила у компании 120 тыс. рублей компенсации морального вреда. Об этом сообщает пресс-служба Омского областного суда.

Гражданка подала иск к авиаперевозчику в Кировский районный суд Омска с требованием выплатить ей компенсацию морального вреда. По ее словам, во время аварийной посадки она испытала сильнейший стресс. Из-за непрекращающегося психологического волнения ей пришлось обратиться к психотерапевту, после чего ей была диагностирована "острая реакция на стресс".

Представитель "Уральских авиалиний" же в письменном отзыве возражал против удовлетворения исковых требований.

Районный суд пришел к выводу, что компания оказала пассажирке услуги ненадлежащего качества. Это привело к тому, что гражданка испытала нравственные страдания, переживания и продолжающийся стресс. В связи с этим в пользу истца была взыскана компенсация в размере 80 тыс. рублей и 40 тыс. рублей штрафа.

"Уральские авиалинии" не согласились с таким решением и обратились в Омский областной суд, который также встал на сторону пассажирки.

Напомним, что сразу после "чуда на поле 2.0" тогда еще гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов (ушел в отставку в августе 2024) сообщил о "компенсации за испуг". Компания договорилась с "Альфа-страхованием" о выплате каждому пассажиру по 100 тыс. рублей.