Губернатор Севастополя сообщил о митинге-провокации, на который никто не пришел

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что украинские провокаторы готовили "митинг" в центре города, собирали на него людей через соцсети и мессенджеры.

"Ккак только я и большинство СМИ написали о том, как наша 810-я бригада бьет укронацистов в Курской области, ЦИПсО придумали новую атаку в медиа-ресурсах. <…> Начали распространять в соцсетях и мессенджерах призыв выйти сегодня на митинг в центр города и потребовать вернуть 810-ю бригаду обратно в Севастополь. Информация подавалась якобы от жены военного. При этом по чатам рассылка шла от фейковых аккаунтов, которые были созданы в августе прошлого года специально для таких провокаций укронацистов", - сообщил Развожаев.

По его словам, в назначенное время, "разумеется, никто к провокаторам не пришел".

"Благодарю жителей Города-Героя за бдительность! За то, что они прекрасно понимают, как важно сейчас держаться всем вместе и не вестись на провокации. <…> Жены наших военных и большинство севастопольцев знают, что если есть вопросы или проблемы, то об этом надо писать в личные сообщения Правительства Севастополя ВКонтакте", - добавил губернатор.