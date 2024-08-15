Слуцкий объявил награду за поимку солдат ВСУ в касках СС, издевавшихся над курским пенсионером

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий объявил награду в 5 миллионов рублей за поимку украинских военных, глумившихся над пожилым жителем Курской области.

"За поимку бандеровских недобитков, глумившихся над пожилым мужчиной — жителем Курской области и изображавших из себя нацистов, объявляю награду в 5 миллионов рублей", — написал политик в своем Telegram-канале.

Ранее военкор Александ Коц в Telegram-канале опубликовал кадры, на которых военные ВСУ в касках с символикой СС, копируя немецкий акцент, издеваются над курским пенсионером. "Русский Иван. Иди пей водка", - смеясь, говорят они, снимая при этом происходящее на видео.

Mash пишет, что 74-летний дедушка из этого видео пропал без вести — его не видели уже 10 дней. Последний раз с ним созванивались 6 августа, через соседей. Тот, кто выложил ролик в сеть, якобы пишет: "Не переживайте, русиш швайне не дошел до своей водки".

По информации Mash, видео сняли 11 августа в селе Заолешенка. Пенсионер — местный житель Александр Гусаров. Он искал наших военных, но заблудился и встретил двух ВСУшников, переодетых в форму солдат-нацистов. Один из них — 38-летний житель города Городенка Ивано-Франковской области Василий Данилюк.