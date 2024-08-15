Банкиры предупредили свердловчан о мошенничестве с помощью дипфейков

В Уральском главном управлении Банка России предупредили свердловчан об очередной уловке мошенников. На этот раз речь идет об использовании так называемых дипфейков.

Как сообщили Накануне.RU в Уральском главном управлении ЦБ РФ, чтобы создать дипфейк, злоумышленники используют фото, видео и записи голоса, которые в основном получают через взлом чужого аккаунта в соцсетях или мессенджерах. С помощью нейросетей мошенники создают реалистичное видеоизображение человека и рассылают его друзьям или родным через те же мессенджеры или социальные сети.

"В коротком фальшивом видеоролике виртуальный клон реального человека рассказывает якобы о своей проблеме (болезнь, ДТП, увольнение) и просит перевести деньги на определенный счет. В некоторых случаях мошенники создают дипфейки работодателей, сотрудников государственных органов или известных личностей из той сферы деятельности, в которой трудится их потенциальная жертва", - раскрывают преступную схему банкиры.

Если же пришло сообщение от знакомого с просьбой о финансовой помощи, не нужно переводить деньги, так как его аккаунт могли взломать. Иногда для рассылки таких сообщений аферисты создают поддельные страницы с именем и фото человека. Нужно обязательно позвонить тому, от чьего лица просят деньги, и перепроверить информацию.

"Если возможности позвонить нет, то задайте в сообщении личный вопрос, ответ на который знает только ваш знакомый. Проверьте видеосообщение на предмет монотонной речи собеседника, неестественной мимики и дефектов звука – наиболее заметных признаков дипфейка", - призывает эксперт Уральского ГУ Банка России Владимир Хименко.

Напомним, ранее уральские банкиры раскрыли новую схему мошенничества от имени фитнес-блогеров.