"Ситилинк" снизил цены на ряд товаров на 7% после "просьбы" ФАС

Федеральная антимонопольная служба сообщила, что магазин электроники "Ситилинк" после предложения антимонопольщиков снизил цены на ряд товаров в онлайн-версии в среднем на 7%.

"Цены зафиксированы на 160 позиций из 60 категорий продукции, в том числе компьютерную и бытовую технику и электронику, офисную мебель, канцелярские товары", - похвастались в ФАС.

Сообщается, что цены зафиксированы до 22 сентября "с возможностью продления". При этом "служба проконтролирует соблюдение принятых "Ситилинком" добровольных обязательств".

Ранее ФАС направила предложение о снижении цен в ряд сетевых магазинов электроники, которые потом заявили, что пойдут навстречу службе.