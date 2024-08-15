Трудовых мигрантов могут обязать проходить дактилоскопию на границе

Трудовых мигрантов, прибывших в Россию, а также приехавших на срок свыше 90 дней в целях, не связанных с трудовой деятельностью, предложено обязать проходить дактилоскопическую регистрацию при пересечении российской границы, а не в миграционной службе по месту пребывания. Такой законопроект фракции "Справедливая Россия — За правду" внесла в Госдуму.

Как считают авторы инициативы, нынешний порядок дактилоскопии в миграционной службе по месту регистрации не обеспечивает должный миграционный учет и позволяет иностранцам избегать дактилоскопии. А особенности написания фамилии-имени-отчества граждан ряда стран кириллицей и латиницей позволяют иметь несколько вариантов написания паспортных данных, что делает невозможным однозначную идентификацию лица, въехавшего на территорию РФ. Введение же дактилоскопии на границе позволит однозначно идентифицировать мигрантов вне зависимости от написания фамилии-имени-отчества в документах.

По данным МВД, в 2022 году четверть иностранцев, въехавших в Россию с целью работы, не получили патента на работу. Что они делают потом в России, неизвестно. Лидер фракции Сергей Миронов отмечает, что мигранты подчас "забывают" о биометрии и еще успевают нарушить закон. Их депортируют, но они спокойно возвращаются.

"Меняют документы, одну букву в ФИО и прибывают вновь. Сдача биометрии на границе исключит эту практику. Мы будем сразу же точно знать, кто к нам пожаловал, данные невозможно будет изменить или перепутать", - написал Миронов.