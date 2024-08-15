Mash: Галкин* готов отказаться от антироссийских шуток ради корпоративов для россиян

Юморист Максим Галкин* готов выступить перед гражданами России за 8 млн рублей, сообщает Mash.

По информации Telegram-канала, комик "готов отказаться от антироссийских шуток" ради частных мероприятий перед состоятельными людьми из РФ. Причиной этого стала "просадка в доходах семьи".

Отмечается, что по условиям контракта заказчик может сам написать сценарий. Запретных тем в условиях нет.

Ранее Галкин* опроверг информацию о том, что его супруга Алла Пугачева планирует провести в России сольный концерт в 2024 году. По данным СМИ, в последний раз Алла Пугачева была в России в декабре прошлого года.

Напомним, на фоне начала специальной военной операции на Украине Пугачева и Галкин* покинули Россию и уехали в Израиль.

*внесен в реестр иноагентов Минюста РФ