Центр Екатеринбурга на одну ночь раскрасят в цвета чемпионата России по легкой атлетике

Сегодня на всю ночь центр Екатеринбурга окрасится в цвета предстоящего чемпионата России по легкой атлетике.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, розово-лиловым цветом загорятся элементы на опорах наружного освещения на следующих участках:

проспект Ленина – от улицы Хохрякова до Бажова;

улица Свердлова;

Макаровский мост (верх и низ).

Сценарий праздничного освещения "Легкая атлетика" разработала светотехническая компания "МТ Электро". Освещение будет сиять с 21:30 15 августа до 5:10 16 августа.

Напомним, чемпионат России по легкой атлетике пройдет в Екатеринбурге с 15 по 18 августа. Состязания в этом виде спорта такого уровня проводятся в столице Урала впервые. На этой неделе стало известно, что кроме золотых медалей, победителей будут ждать солидные призовые, а на турнире испытают новейшие технологии.