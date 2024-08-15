15 Августа 2024
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Фото: Накануне.RU

Центр Екатеринбурга на одну ночь раскрасят в цвета чемпионата России по легкой атлетике

Сегодня на всю ночь центр Екатеринбурга окрасится в цвета предстоящего чемпионата России по легкой атлетике.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, розово-лиловым цветом загорятся элементы на опорах наружного освещения на следующих участках:

  • проспект Ленина – от улицы Хохрякова до Бажова;
  • улица Свердлова;
  • Макаровский мост (верх и низ).

Сценарий праздничного освещения "Легкая атлетика" разработала светотехническая компания "МТ Электро". Освещение будет сиять с 21:30 15 августа до 5:10 16 августа.

Напомним, чемпионат России по легкой атлетике пройдет в Екатеринбурге с 15 по 18 августа. Состязания в этом виде спорта такого уровня проводятся в столице Урала впервые. На этой неделе стало известно, что кроме золотых медалей, победителей будут ждать солидные призовые, а на турнире испытают новейшие технологии.

Теги: легкая атлетика, освещение, цвета, чемпионат, Екатеринбург


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