FT: Россия и Украина начали переговоры об обмене пленных из Курской области

Украина и Россия начали переговоры об обмене пленными, захваченными в Курской области, пишет Financial Times.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова пока не комментировала ситуацию, ее украинский коллега Дмитрий Лубинец накануне заявил, что российская сторона инициировала переговоры об обмене, но пока подробностей он не может сообщить.

Российские власти ничего не сообщают о потерях и захваченных в плен в Курской области. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявлял, что на территории под контролем ВСУ находится около 2 тыс. человек, судьба которых неизвестна.