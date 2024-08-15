"Участковых из 40 осталось шесть": в МВД заявили об огромном дефиците личного состава

Заместитель министра внутренних дел России Владимир Кубышко заявил об огромном некомплект личного состава в МВД. По его словам, особенно сильно эта проблема выражена в регионах.

"Я посещаю райотделы в глубинке и выясняю, что вместо 12 оперативников работают четыре, вместо восьми следователей работают два. Участковых из 40 осталось шесть… Но все оставшиеся выполняют самоотверженно свои задачи", — сказал заместитель главы МВД России форуме "Территория смыслов".

Ранее на нехватку кадров жаловался и глава ведомства Владимир Колокольцев. Еще в 2023 году он называл ситуацию с кадрами критической. "Я прекрасно понимаю — некомплект личного состава очень большой. Я бы сказал, что он уже является критическим. У нас за прошлый месяц (июль 2023 года – прим. ред.) уволилось из органов внутренних дел пять тысяч сотрудников. Сложная ситуация. <…> И следователей не хватает", — заявлял Колокольцев.