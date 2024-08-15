В Москве задержали мужчину, поджегшего машину Росгвардии с сотрудниками

В Москве задержан мужчина, поджегший служебный автомобиль Росгвардии с сотрудниками внутри. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), сообщает СУ СКР по столице.

По данным следствия, инцидент произошел 14 августа на улице Нагорной. Мужчина при помощи легковоспламеняющейся жидкости поджег служебный автомобиль Росгвардии, осознавая, что в нем находятся правоохранители, подчеркнули в СК. Никто не пострадал. Подозреваемый был оперативно задержан сотрудниками вневедомственной охраны ГУ Росгвардии.

В феврале 2021 года в Москве полицейские задержали мужчину по подозрению в поджоге служебного автомобиля Росгвардии. Инцидент произошел 31 января во время несогласованной акции протеста в центре города. Пожар был быстро потушен, в результате него никто не пострадал.