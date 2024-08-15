Минсельхоз: Резких скачков цен на продукты не ожидается

Резких скачков цен на продукты не ожидается, заявили в Минсельхозе. Их удастся избежать благодаря высокому уровню насыщения внутреннего рынка и реализации мер господдержки, сообщает пресс-служба министерства.

Отмечается, что российские производители не транслируют увеличение себестоимости в отпускные цены в полном объеме и сдерживают рост за счет собственной рентабельности, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что производители продуктов питания уведомляют ритейлеров о повышении в августе-сентябре 2024 года закупочных цен на 5—40%.

По информации издания "Коммерсантъ", подобные обращения направили производители молочной продукции, хлеба, пивных напитков. Наиболее сильное подорожание затронет кондитерские изделия. Увеличение цен вызвано ростом себестоимости, подорожанием кредитов, сырья, логистики, рабочей силы и материально-технических ресурсов.