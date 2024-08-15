Сергей Кириенко приехал в Курчатов на Курскую АЭС

Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко приехал в Курчатов – город в Курской области, где находится одноименная атомная электростанция. Сам Кириенко, курирующий сейчас в администрации президента внутреннюю политику, ранее был главой "Росатома".

"В Курчатове встретился с Сергеем Кириенко. В центре внимания – Курская АЭС. Ситуация на объекте стабильная, все процессы идут в штатном режиме. Министерство обороны и Росгвардия принимают все меры для обеспечения безопасности станции. Посетили строительную площадку Курской АЭС-2. Проект реализуется по графику. На декабрь запланирован пуск строящегося реактора", - сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.