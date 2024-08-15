В Свердловской области вырос размер прожиточного минимума на 2025 год

В Свердловской области увеличен размер прожиточного минимума на 2025 год в среднем на 14,8%. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

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Решение было принято сегодня, 15 августа, на заседании областного правительства. В денежном выражении величина прожиточного минимума с 1 января 2025 года на душу населения составит 17 тысяч 556 рублей в месяц. Для трудоспособного населения она будет составлять 19 тысяч 136 рублей в месяц. Для пенсионеров – 15 тысяч 98 рублей в месяц, для детей – 17 тысяч 29 рублей в месяц.

Размер прожиточного минимума устанавливается раз в год в соответствии с федеральными правилами. Показатель является критерием для назначения различных социальных выплат.

Напомним, в июне этого года в Свердловской области увеличили выплаты многодетным семьям на покупку школьной формы.