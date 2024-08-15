В Екатеринбурге суд приговорил гражданку США Ксению Карелину к 12 годам за госизмену

Свердловский областной суд приговорил гражданку США и РФ Ксению Карелину к 12 годам заключения, признав ее виновной в государственной измене, передает корреспондент Накануне.RU.

"12 лет общего режима, 1,5 года ограничения свободы и штраф в 300 тысяч рублей. Зачесть срок содержания под стражей - один день в СИЗО равен одному дню в колонии", - заявил судья.

После вынесения приговора, разговаривая с адвокатом, Карина улыбалась. Михаил Мушаиров, адвокат Карелиной, заявил, что будет обжаловать сегодняшнее решение.

Гособвинение запрашивало для Карелиной 15 лет с последующим ограничением свободы на 2 года и штрафом в 500 тысяч рублей.

Напомним, задержали девушку в феврале этого года. По версии следствия, с февраля 2022 года 33-летняя жительница Лос-Анджелеса инициативно осуществляла перевод денежных средств в интересах одной из украинских организаций, впоследствии деньги направлялись на приобретение ВСУ предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов. Известно, что обвиняемая имеет гражданство России и США, замужем за американцем, а ее родители живут в Екатеринбурге.