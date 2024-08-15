Названы пять слов и фраз, выдающие телефонных мошенников

В Сбербанке назвали ключевые слова, которые должны насторожить в разговоре с неизвестным человеком по телефону – они почти со 100-процентной вероятностью указывают на мошенников.

"Приведу пять ключевых стоп-слов и фраз, которые используют мошенники. Это слова: "ФСБ", "МВД", "Центральный банк", "безопасный счет", "сообщите код из СМС / данные карты / паспорта / СНИЛС", - цитирует ТАСС зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнецова.

"Если услышали их в телефонном разговоре с незнакомцем — сразу прекращайте общение: с вами говорит преступник", - добавил Кузнецов.

Также мошенники могут представиться операторами сотовой связи и предложить продлить действующий договор. Еще один способ – звонок жертве в мессенджере с логотипом Госуслуг на аватарке. Мошенники могут преставиться сотрудникам соцфонда, якобы звонящими по поводу перераспределения пенсии.