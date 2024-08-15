70% матерей занимаются уроками с детьми

Почти 70% матерей занимаются уроками с детьми. Такие результаты приводятся в новом "Вестнике института социологии", в статье, посвященной вовлеченности современных родителей в в воспитание детей, авторами из ВШЭ и Института социологии ФНИСЦ РАН.

Информационную базу исследования составляют данные репрезентативной выборки 2021 года, однако за три года они едва ли существенно изменились, так как каких-либо заметных изменений в системе образования не произошло. Были проанализированы 1612 детей и чуть больше родителей.

Менее 30% отцов вовлечены в уроки с детьми. Примерно столько же посещают родительские собрания. Среди матерей же их посещают более 90%. Посещениями врача также в основном занимаются матери - более 80% (отцы - 20%). В изучение информации с ребенком вовлечены 40% матерей и менее 15% отцов. Творчеством и дополнительными занятиями тоже в основном заняты матери, хотя в гораздо меньшей степени - этим заняты менее 20% матерей и чуть более 5% отцов.

Следует отметить, что из опрошенных 20% жили только с одним родителем, то есть почти наверняка с матерью, что дает общее снижение результата по отцам и завышение - по матерям. Иными словами, если рассматривать только полные семьи, то там вовлеченность отцов примерно на четверть выше, а матерей - на столько же ниже. Однако и в этом случае, например, по урокам, около 55% матерей занимаются ими с детьми, в то время как среди отцов таких около трети. По родительским собраниям будет примерно 70% против 40%, в творчестве и дополнительных занятиях - примерно 15% матерей и 10% отцов.

Наибольший уровень вовлеченности отцов отмечается во время проведения отпуска - более 60%, а в полных семьях - около 75%. Это та практика, в которую родители чаще включаются вместе. Отцы также вносят значимый вклад в практику чтения – каждый третий отец читает детям, в полных семьях - более 40%.

Интересно, что родители чаще включаются в подготовку уроков в начальной школе именно с сыновьями : среди отцов 34% занимаются уроками с сыновьями и только 24% – с дочерьми, среди матерей – 82% и 74% соответственно. Вероятно, это связано с половыми особенностями развития детей – мальчики сложнее адаптируются в начальной школе, им нужна бóльшая родительская вовлеченность, чтобы успешно встроиться в учебный процесс. А вот читают отцы чаще своим маленьким дочерям, чем сыновьям, - 65% против 55%.

Анализ также показал, что наличие прародителей в семье, особенно бабушек, снижает уровень вовлеченности матерей. Еще один результат: наличие высшего образования у родителей заметно увеличивает уровень вовлеченности в воспитание детей.

Неожиданным оказался следующий результат: чем больше работают родители, тем больше они занимаются и детьми. По всем видам практик зафиксировано, что родители, которые заняты ими с детьми, работают на несколько часов в неделю больше. То есть отцы-трудоголики не меньше, а больше занимаются своими детьми . Это стало неожиданным для авторов исследования.

Тревожным результатом является то, что 20% детей в полных семьях не вовлечены в практики с отцами, а 15% взаимодействуют только с матерями.

Недавний опрос SuperJob показал, что ученикам начальных классов помогают делать уроки 79% родителей, обучающимся 5-7 классов — 56%. Это примерно совпадает с данными исследования. Младшим школьникам чаще всего приходится помогать со всеми предметами, после 5 класса — выборочно. При этом необходимость сидеть над уроками чаще раздражает матерей.