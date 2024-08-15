Алаудинов: В Суджанском районе сделаны заслоны от ВСУ, идет зачистка сел

Российские военные проводят зачистку населенных пунктов Курской области от ВСУ. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.

"На том участке, где я сейчас нахожусь - суджанское направление. Тут мы действительно очень хорошо сделали заслоны и начали уже зачищать населенные пункты", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

"Один населенный пункт - Мартыновка, мы его зачистили. Черкасское Поречное и Русское Поречное - вот эти два населенных пункта мы зачищаем", - уточнил Алаудинов.

Ранее Алаудинов заявил, что около 12 тысяч военнослужащих ВСУ заходили на территорию Курской области. Кроме того, в российский регион заходило "очень много иностранцев", большая часть уже уничтожена.

Тем временем, оперативный штаб Курской области решил провести обязательную эвакуацию Глушковского района, численность которого составляет около 20 тыс. человек. Глушковский район находится западнее района вторжения в Курскую область, через него возможно развитие наступления ВСУ во фланг через Рыльск.