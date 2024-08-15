На МКС из-за поломки корабля Boeing застряли двое астронавтов NASA

На МКС застряли американские астронавты из-за поломки шаттла Boeing Starliner, который доставил Бутча Уилмора и Суниту Уильямса на станцию.

О поломке стало известно в начале июня, и пока NASA не нашло вариантов возвращения астронавтов раньше следующего года, заявил руководитель полетной программы NASA Кен Бауэрсокс.

Решение о том, останутся ли астронавты Бутч Уилмор и Сунита Уильямс на МКС до экспедиции SpaceX в феврале 2025 года, будет принято в течение нескольких недель, сказал он.

Бауэрсокс также сообщил об отсутствии решения о том, возвращать ли поломанный космический корабль Boeing на Землю пустым или нет.

Первый космический корабль компании Boeing Starliner успешно запустили в космос 5 июня 2024 года, а на следующий день он пристыковался к Международной космической станции (МКС). Предполагалось, что американские астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс пробудут на орбите всего неделю и вернутся на Землю на том же аппарате.

Однако отстыковка Starliner четыре раза откладывалась из-за неисправных двигателей, а затем - из-за серии небольших утечек гелия.