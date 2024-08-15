СМИ: Британия разрешила Киеву использовать свое оружие в Курской области

Минобороны Великобритании позволило Киеву использовать поставляемые вооружения при нападении ВСУ в Курской области, сообщает газета Independent со ссылкой на представителя оборонного ведомства.

В британском ведомстве попытались оправдать эти действия правом на самооборону.

При этом уточняется, что разрешение не касается ракет Storm Shadow. Их Лондон позволил использовать в пределах "международно признанной" территории Украины.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что западное оружие не будет применяться для нанесения ударов по России, если Москва выведет свои войска с территорий, которые Украина считает своими. В конце мая в Киеве заявили, что ВСУ уже наносят удары ракетами Storm Shadow по территории России с разрешения Лондона.