Цифровизацию в Свердловской области запустили ускоренными темпами

В Свердловской области идет работа по ускоренному внедрению цифровых технологий. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

Цифровая трансформация активизирована в здравоохранении, образовании, городском хозяйстве, строительстве и общественном транспорте. Как заявил заместитель губернатора Дмитрий Ионин, за последние несколько лет Свердловской области удалось показать одну из лучших динамик роста в рейтинге цифровизации регионов.

Так, 100% общеобразовательных школ Среднего Урала подключены к государственной информационной системе "Моя школа". Созданы цифровые профили учеников, на основе которых формируется индивидуальная траектория их подготовки. А все педагоги имеют доступ к верифицированному цифровому образовательному контенту.

В свою очередь, общественный транспорт массово оснащается системами безналичной оплаты проезда и видеонаблюдения. Также там устанавливается оборудование для передачи информации о движении по маршруту.

Дмитрий Ионин отметил, что по итогам 2024 года в регионе ожидается достижение планового значения "цифровой зрелости".

Впрочем, есть у тотальной цифровизации и свои издержки. Так, уральцу, сражающемуся на СВО, внезапно "пересчитали" платежи по ипотеке и начали выставлять суммы в 10 раз больше обычных. Вопросом даже заинтересовался депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. Выяснилось, что причиной стал сбой в банковской системе.