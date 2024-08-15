15 Августа 2024
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Общество Свердловская область Курская область
Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

Фонд святой Екатерины направил в Курскую область более 100 тонн гуманитарного груза

Фонд святой Екатерины направил на помощь жителям Курской области более 100 тонн предметов первой необходимости. Уже в ближайшее время в пункты временного размещения прибудет 3 тыс. раскладушек с матрасами, постельным бельем, одеялами и подушками. Помимо этого, пострадавшим доставят еще продукты с долгим сроком хранения.

Отправка Фондом святой Екатерины гуманитарной помощи в Курск(2024)|Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

"Боль жителей Курской области мы воспринимаем как свою, поэтому сразу включились в оказание помощи и поддержки", — заявил директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Отправка Фондом святой Екатерины гуманитарной помощи в Курск(2024)|Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

Отправка Фондом святой Екатерины гуманитарной помощи в Курск(2024)|Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

Отправка Фондом святой Екатерины гуманитарной помощи в Курск(2024)|Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

Оформить список всего необходимого помог полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. Он находится на постоянной связи со штабом ЧС.

"Сейчас первоочередная задача — это закрыть потребности жителей Курской области, которые вынуждены были покинуть свои дома. Важно показать единство и вместе преодолевать трудности", — отметил Владимир Якушев.

Отправка Фондом святой Екатерины гуманитарной помощи в Курск(2024)|Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

Отправка Фондом святой Екатерины гуманитарной помощи в Курск(2024)|Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

Отправка Фондом святой Екатерины гуманитарной помощи в Курск(2024)|Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

Он также поблагодарил жителей региона, Фонд святой Екатерины и всех участников сбора гуманитарного груза за консолидацию и поддержку.

Отправка Фондом святой Екатерины гуманитарной помощи в Курск(2024)|Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

Накануне стало известно, что правительство РФ направит 600 млн рублей на выплаты пострадавшим от атак ВСУ в Курской области. Уральцы же только за неделю отправили две фуры гуманитарной помощи весом более 25 тонн. Сегодня же глава Екатеринбурга заявил, что направит на помощь пострадавшим часть своей зарплаты.

Ранее в Свердловской области были созданы пункты временного размещения, которые примут жителей Курской области, решивших покинуть родной регион.

Теги: Фонд святой Екатерины, гуманитарная помощь, гуманитарный груз


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