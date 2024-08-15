Металлургические предприятия Костромской области увеличили выпуск продукции за 1 полугодие 2024 года на 17,4%

По данным департамента экономического развития Правительства Костромской области, наибольший рост производства демонстрирует предприятие «Газпромтрубинвест» в Волгореченске.

Как отмечают эксперты, увеличение объемов стало возможным благодаря реализации при поддержке администрации региона масштабного инвестиционного проекта. В его рамках на заводе запущен в работу комплекс по производству труб среднего диаметра, которые используются в нефтегазовой промышленности.

Реализация инвестпроекта завершена в прошлом году.

В рамках первой очереди в производство инвестировано более 13,5 млрд рублей, создано более 500 рабочих мест. В результате производственные мощности увеличены в три раза - до 500 тысяч тонн готовой продукции ежегодно. Успешному развитию предприятия способствуют и региональные меры поддержки.

В рамках соглашения с администрацией Костромской области заводу были предоставлены льготы по освобождению от налогов на прибыль и имущество.

Как отмечают на трубном заводе, благодаря этому удалось сократить срок окупаемости инвестпроекта. Высвободившиеся собственные средства предприятие вложило в дальнейшее развитие производства. Так, в этом году компания приступила к реализации второй очереди инвестпроекта - по запуску еще одной линии отделки стальных труб и муфт.