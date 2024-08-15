На российских платных дорогах могут перестать заправлять "зайцев"

"Росавтодор" и другие операторы платных дорог рассматривают дополнительные варианты контроля за "зайцами". С 1 сентября за неоплату проезда повысятся штрафы, но есть и другие способы принуждения. Так, обсуждается возможность отказывать в обслуживании на АЗС гражданам, которые скрывают госномера или делают их нечитаемыми, пишет "Коммерсант".

В одном из операторов рассказали, что изначально доля проездов без оплаты составляла несколько процентов трафика, сейчас – доли процента. Чаще всего нарушители пристраиваются вплотную к какой-нибудь машине и пытаются проскочить под шлагбаум. Часто такие попытки заканчиваются ДТП. Еще один вариант – люди вручную поднимают шлагбаумы.